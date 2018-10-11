В Одессе суд продлил арест директору лагеря «Виктория»

Во время заседания было допрошено несколько свидетелей, в том числе девочка, проживавшая в сгоревшем корпусе, а также руководитель благотворительного фонда «К» Оксана Дроган, проживающая рядом с «Викторией».

Киевский районный суд Одессы сегодня продлил меру пресечения в виде содержания под стражей Петросу Саркисяну – бывшему директору детского муниципального спортивно-оздоровительного комплекса «Виктория», в котором в 2017 году во время пожара погибли три воспитанницы творческого коллектива «Адель».

Как передает корреспондент УНИАН, содержание в СИЗО мужчине продлено на 60 суток.

Саркисян подозревается в нарушении техники пожарной безопасности, и, кроме того, в настоящее время вышеназванный райсуд рассматривает объединенное дело экс-директора и его заместителя Татьяны Ланиной, которая подозревается в присвоении 120 тыс. грн бюджетных средств.

В четверг во время заседания было допрошено несколько свидетелей, в том числе девочка, проживавшая в сгоревшем корпусе, а также руководитель благотворительного фонда «К» Оксана Дроган, проживающая рядом с «Викторией».

В частности, Дроган заявила, что видела, как начинался пожар. По ее словам, вначале была вспышка, после которой в нескольких корпусах пропало электричество, а потом показалось пламя. Она также утверждает, что слышала, как художественный руководитель «Адели» винила себя в гибели детей.

Опрошенная девочка сказала, что пожарная сигнализация до трагедии в лагере срабатывала без причины и сотрудники комплекса ее отключали, а мать ребенка предположила, что причиной возгорания мог стать поджог.

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Как сообщал УНИАН, в Одессе поздно вечером 15 сентября 2017 года на территории детского комплекса «Виктория» произошел пожар, который привел к гибели троих воспитанниц творческого коллектива «Адель».

Полиция открыла уголовное производство по ч. 2 ст. 270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности), прокуратура – по ст. 367 (служебная халатность) Уголовного кодекса Украины.

В связи с чрезвычайным происшествием были задержаны директор комплекса Петрос Саркисян и старший воспитатель Наталья Цокур (Янчик), которая по функциональным обязанностям должна была отвечать за пожарную безопасность.

24 апреля суд приговорил Цокур к 3 годам лишения свободы с испытательным сроком 2 года.

Фигурантом дела также является подозреваемая в халатности бывшая заместитель мэра Одессы Зинаида Цвиринько, расследование в отношении которой было завершено 27 апреля. 3 октября она в суде заявила, что вины своей не признает.

В деле также фигурируют экс-руководитель Киевского отдела ГУ ГСЧС в Одесской области и инспектор, которые подозреваются в служебной халатности, повлекшей тяжкие последствия (ч. 2 ст. 367 УК Украины).

В мае прокуратура сообщила Саркисяну и его заместителю Татьяне Ланиной о подозрении в завладении 120 тыс. грн бюджетных средств, и 18 июня в Киевский райсуд Одессы был направлен обвинительный акт. В июне замдиректора лагеря возместила бюджету города нанесенный ущерб – более 120 тыс. грн.

2 июля адвокат 37 потерпевших семей заявил ходатайство о взыскании в качестве морального ущерба с Одесского горсовета 3,9 млн грн.

В конце июля суд объединил дела Ланиной и Саркисяна. Последний несколько раз жаловался на проблемы со здоровьем, ему вызывали в суд скорую помощь. Он единственный из фигурантов дела, который содержится в СИЗО. Ланина свою вину частично признала.

В начале сентября прокуратура объявила о подозрении в растрате более 400 тыс. грн бюджетных средств руководителю фирмы, которая занималась реконструкцией детского оздоровительно-спортивного комплекса «Виктория».