"Мурат не ревнует?": Лорак похвасталась снимком с Киркоровым в "пододеяльнике"

Внимание пользователей на снимке привлекла не столько сама Лорак, сколько наряд Киркорова. Они сравнили его с пододеяльником и чайной бабой.

Украинская певица Ани Лорак, которая отправилась на фестиваль "Новая волна" в Сочи, похвасталась совместным снимком с российским телеведущим Андреем Малаховым и певцом Филиппом Киркоровым.

Фото опубликовано в Instagram артистки.

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Внимание пользователей на снимке привлекла не столько сама Лорак, сколько наряд Киркорова. Они сравнили его с пододеяльником и чайной бабой.

"Киркоров не заморачивался, напялил пододеяльник и пошел", "Мурат вас не ревнует?", "Это не мужчина, а клоун какой-то", "Филипп думал что пришел на пижамную вечеринку?", "А чё Киркорову женский костюм надели?", "Филю хоть на чайник сажай", - пишут пользователи в комментариях.

Как сообщал УНИАН, в российском Сочи стартовал 17-й конкурс молодых исполнителей "Новая волна". На нем "засветилась" опальная украинская певица Ани Лорак.