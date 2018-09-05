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Ани Лорак похвасталась видео с "Новой волны" в России

09:03, 05 сентября 2018
Общество
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Ани Лорак делится видео с "Новой волны" / Скриншот

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В первый день "Новой волны" выступили Филипп Киркоров, Сергей Лазарев, Ани Лорак, Дима Билан, Валерия, Леонид Агутин, Анжелика Варум, Кристина Орбакайте, Алсу, Feduk и другие звезды.

Видео Ани Лорак, которая, кстати, вошла в состав жюри конкурса, опубликовала на своей странице в Instagram: она позирует перед папарацци в облегающем черном платье. В Stories певица показала запись с Сергеем Лазаревым.

Как сообщал УНИАН, украинские артисты посетят фестиваль "Новая волна-2018", который пройдет в российском Сочи. Так, на территории страны-агрессора планируют выступить Ани Лорак, Таисия Повалий, Светлана Лобода и певец ALEKSEEV. 

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Теги: #Россия#Ани Лорак#Новая волна