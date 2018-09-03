"К чему весь этот цирк": Ани Лорак показала фото с дочкой и нарвалась на критику

Фанаты пожелали ребенку успехов в учебе, но многим не понравилось, что ребенок, похоже, пошел в школу в России.

Опальная украинская певица Ани Лорак отправила дочку в первый класс, за что ее успели раскритиковать в сети.

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Фото с дочерью Ани Лорак показала в Instagram. "Сегодня самый светлый день! Моя маленькая девочка пошла в школу", - написала она.

Фанаты пожелали ребенку успехов в учебе, но многим не понравилось, что ребенок, похоже, пошел в школу в России. Лорак не указала местоположение с фотографией, но по надписи "С днем знаний" на русском языке, фанаты сделали вывод, что девочка будет учиться в РФ.

"Говоришь, что вне политики, знаешь, что любят тебя и в России, и у нас здесь, дома, могла бы уже выставить фотку, не конкретно указывая языковую разницу", "Жаль,что в России,теперь стала от нас ещё дальше", "К чему весь этот цирк устраивать и кричать по всем углам как вы хотите вернутся в Украину и давать концерты, если ребёнка отдаёте в школу не на Родине! Или Родина та, где больше денег заплатят?", - пишут в сети.

Ранее Ани Лорак впервые появилась на публике с мужем после скандала с его изменой.