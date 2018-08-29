В Украине выбрали десятку финалистов на детское Евровидение-2018

Теперь претенденты будут соревноваться в онлайн-голосовании за звание победителя и возможность представлять Украину на нынешнем детском "Евровидении".

Оргкомитет Национальной общественной телерадиокомпании Украины определил 10 финалистов отбора на участие в детском Евровидении-2018. Об этом сообщается в Facebook:Евровидение. Читайте такжеОбъявлен звездный состав жюри нацотбора на детское Евровидение-2018 В финал попали следующие исполнители: Kain Rivers, рок-группа “HAOS”, Ирина Игнатенко, Александр Балабанов, Полина Писарцова, София Иванько, Дарина Красновецкая, дуэт “The Sparks”, Денис Родин, Ярина Тарас. Теперь претенденты будут соревноваться в онлайн-голосовании за звание победителя и возможность представлять Украину на нынешнем детском "Евровидении".

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