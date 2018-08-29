В Украине выбрали десятку финалистов на детское Евровидение-2018
14:00, 29 августа 2018Общество
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Теперь претенденты будут соревноваться в онлайн-голосовании за звание победителя и возможность представлять Украину на нынешнем детском "Евровидении".
Теперь претенденты будут соревноваться в онлайн-голосовании / Открытые источники
Оргкомитет Национальной общественной телерадиокомпании Украины определил 10 финалистов отбора на участие в детском Евровидении-2018. Об этом сообщается в Facebook:Евровидение.
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В финал попали следующие исполнители: Kain Rivers, рок-группа “HAOS”, Ирина Игнатенко, Александр Балабанов, Полина Писарцова, София Иванько, Дарина Красновецкая, дуэт “The Sparks”, Денис Родин, Ярина Тарас.
Теперь претенденты будут соревноваться в онлайн-голосовании за звание победителя и возможность представлять Украину на нынешнем детском "Евровидении".
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