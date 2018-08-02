Украина примет участие в детском Евровидении-2018

В Украине отказываются от телевизионной версии национального отбора и проведут отборочный этап только онлайн, поскольку это позволит минимизировать затраты на производство.

Несмотря на тотальное недофинансирование компании, Национальная общественная телерадиокомпания Украины проведет национальный отбор для участия в Детском песенном конкурсе Евровидение-2018, но отборочный этап состоится онлайн.

Об этом сообщает пресс-служба UA.Перший. "Участие в международном конкурсе предполагает значительные расходы телерадиокомпании на проведение отборочного этапа, а также обязательный взнос в Европейский вещательный союз – организатор конкурса – за участие в соревновании. В условиях недофинансирования компании, НОТУ не имеет финансовой возможности осуществить все необходимые расходы", - говорится в сообщении.

Именно поэтому "Общественное" впервые отказывается от телевизионной версии национального отбора и проведет отборочный этап только онлайн, поскольку это позволит минимизировать затраты на производство.

"Вместе с тем, проблема уплаты годовых членских взносов в ЕВС и обязательного взноса за участие в Детском песенном конкурсе Евровидение-2018 остается открытой. Так же пока нет средств для обеспечения участия украинской делегации на международном этапе конкурса. Национальная общественная телерадиокомпания Украины надеется, что правительство выполнит свои обязательства и дофинансирует НОТУ согласно закону "Об общественном телевидении и радиовещании Украины", - добавили в телерадиокомпании.

Сейчас в распределении расходов государственного бюджета Украины на 2018 год для НСТУ предусмотрено лишь 776 млн грн, что не покрывает текущих операционных расходов компании до конца 2018 года, поскольку это финансирование вдвое меньше суммы, гарантированной Законом Украины "Об общественном телевидении и радиовещании Украины", где говорится, что бюджет НОТУ должен составлять 0,2% расходов общего фонда Государственного бюджета Украины за предыдущий год, то есть 1,54 млрд грн.

По состоянию на 2 августа Европейский вещательный союз уже подтвердил участие в конкурсе на основе обязательства НОТУ оплатить необходимые взносы осенью.

Таким образом Украина стала двадцатой страной, которая будет принимать участие в международном песенном конкурсе.

Как известно, в ноябре 2018 года конкурс состоится в городе Минск, Беларусь. Ранее НОТУ сообщала об отсутствии средств для обеспечения участия Украины в международном песенном конкурсе из-за недофинансирования компании.