"Люблю, когда можно опереться": Лобода публично поделилась теплым признанием (фото)

В комментариях под фото поклонники Лободы восхищаются ее фигурой после родов.

Украинская певица Светлана Лобода, активно выступающая в России, опубликовала пост в Instagram, в котором поделилась "теплым" признанием.

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Снимок был сделан во время одного из недавних выступлений артистки, судя по комментариям, в Юрмале.

"Бас погромче. В ту секунду, кажется, об этом (говорила. ― УНИАН.). Люблю, когда можно опереться", ― подписала фото украинская певица.

Ранее украинская певица Светлана Лобода стала первой певицей с ребенком, украсившей обложку российской версии мужского журнала GQ.