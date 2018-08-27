"Люблю, когда можно опереться": Лобода публично поделилась теплым признанием (фото)
10:42, 27 августа 2018Общество
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В комментариях под фото поклонники Лободы восхищаются ее фигурой после родов.
Лобода предстала в стильном образе / фото instagram.com/lobodaofficial
Украинская певица Светлана Лобода, активно выступающая в России, опубликовала пост в Instagram, в котором поделилась "теплым" признанием.
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Снимок был сделан во время одного из недавних выступлений артистки, судя по комментариям, в Юрмале.
"Бас погромче. В ту секунду, кажется, об этом (говорила. ― УНИАН.). Люблю, когда можно опереться", ― подписала фото украинская певица.
Ранее украинская певица Светлана Лобода стала первой певицей с ребенком, украсившей обложку российской версии мужского журнала GQ.
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