цей матеріал доступний українською

"Люблю, когда можно опереться": Лобода публично поделилась теплым признанием (фото)

10:42, 27 августа 2018
Общество
62101 0
Лобода предстала в стильном образе / фото instagram.com/lobodaofficial

Читайте также"Бесит уже!": на Лободу обрушилась волна критики из-за нашумевшего клипа SuperSTAR (фото)

Снимок был сделан во время одного из недавних выступлений артистки, судя по комментариям, в Юрмале.

"Бас погромче. В ту секунду, кажется, об этом (говорила. ― УНИАН.). Люблю, когда можно опереться", ― подписала фото украинская певица.

Ранее украинская певица Светлана Лобода стала первой певицей с ребенком, украсившей обложку российской версии мужского журнала GQ.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #фото#Светлана Лобода