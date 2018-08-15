"Дикий ужас!": Лобода оскандалилась из-за фотосессии для российского мужского глянца

13:25, 15 августа 2018
Общество
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Лобода снялась для российского журнала / фото instagram.com/super.ru

В распоряжении SUPER оказался снимок, который модное издание приготовило для читателей сентябрьского номера.

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"Двухмесячная дочь Лободы — Тильда также оказалась на обложке глянца, правда, лишь в коляске. Внутри номера впервые появится фото ребенка певицы и ее интервью о материнстве и большом творческом пути", говорится в сообщении.

"Ей живот уменьшили, а вот про тень забыли", "Так должна выглядеть мать??!!! Да ещё небрежно держать бутылочку с молоком?! Тьфу", "Ужас дикий!", "Да здравствует фотошоп!", "Это разве не мужской журнал с красивыми телками? При чём тут мамка с младенцем?", "Тень выдает весь фотошоп", "В чем здесь красота?! В фотошопе?", "Если с ребёнком, то почему с голой жопой фотаться?", "Пошлятина", - раскритиковали фото Лободы в комментариях.

Как сообщал УНИАН, украинская певица Светлана Лобода после рождения второго ребенка продолжает активно работать. Звезда опубликовала клип на свой хит SuperSTAR.

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Теги: #скандал#фото#Светлана Лобода