"Дикий ужас!": Лобода оскандалилась из-за фотосессии для российского мужского глянца

Поклонников Лободы поразило то, что на обложке позирует ее крошечная дочь, правда, в коляске.

Украинская певица Светлана Лобода стала первой певицей с ребенком, украсившей обложку российской версии мужского журнала GQ.

В распоряжении SUPER оказался снимок, который модное издание приготовило для читателей сентябрьского номера.

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"Двухмесячная дочь Лободы — Тильда также оказалась на обложке глянца, правда, лишь в коляске. Внутри номера впервые появится фото ребенка певицы и ее интервью о материнстве и большом творческом пути", говорится в сообщении.

"Ей живот уменьшили, а вот про тень забыли", "Так должна выглядеть мать??!!! Да ещё небрежно держать бутылочку с молоком?! Тьфу", "Ужас дикий!", "Да здравствует фотошоп!", "Это разве не мужской журнал с красивыми телками? При чём тут мамка с младенцем?", "Тень выдает весь фотошоп", "В чем здесь красота?! В фотошопе?", "Если с ребёнком, то почему с голой жопой фотаться?", "Пошлятина", - раскритиковали фото Лободы в комментариях.

Как сообщал УНИАН, украинская певица Светлана Лобода после рождения второго ребенка продолжает активно работать. Звезда опубликовала клип на свой хит SuperSTAR.