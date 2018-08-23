Не пускали в школу из-за сине-желтого значка: Вакарчук рассказал трогательную историю из детства

Лидер группы "Океан Ельзи" поздравил украинцев с Днем Государственного флага. Twitter-аккаунте музыкант вспомнил трогательную историю из детства.

Лидер группы "Океан Ельзи" поздравил украинцев с Днем Государственного флага.

23 августа Украина празднует День Государственного флага, который официально был установлен в 2004 году. По случаю этого праздника многие актеры, музыканты и другие публичные люди пишут патриотичные посты в социальных сетях.

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Поздравил украинцев с Днем флага и фронтмен популярной рок-группы "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук. В своем Twitter-аккаунте музыкант вспомнил трогательную историю из детства.

Вакарчук рассказал, как когда-то пришел в школу с маленьким самодельным сине-желтым значком, прицепленным на пиджаке. Учителя, при этом, не хотели пускать будущую рок-звезду в класс... Но после "целого конфликта" педагогам все же пришлось допустить Святослава к занятиям.

"Через год сине-желтый флаг уже висел на Ратуше Львова. Справедливые изменения необратимы! С Днем флага!" - добавил Вакарчук.