"Бесит уже!": на Лободу обрушилась волна критики из-за нашумевшего клипа SuperSTAR (фото)

На сегодня клип Лободы на песню SuperSTAR собрал более 7 млн просмотров.

После выхода нового клипа Светланы Лободы на песню SuperSTAR вокруг него разгорелись споры: одним он категорически не понравился, другие же восхищаются работой команды певицы. Третьи не понимают, почему в тизере показали беременных, а в клипе - нет.

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14 августа на своей странице в Instagram Лобода заинтриговала фанов по поводу нашумевшего клипа: "Скоро покажем вам, как это было на самом деле". Скорее всего, певица раскроет секрет, как проходили его съемки.

"Бесит уже!", "Почему удалили отовсюду беременняшек?", "Ни о чем", "Пошлятина!", "Тизер круче клипа", "Отстой. Просто шлак", - пишут в комментариях под постом артистки с фото, где она позирует на авто в красном комбинезоне.

Как сообщал УНИАН, украинская певица Светлана Лобода после рождения второго ребенка продолжает активно работать. Звезда опубликовала клип на свой хит SuperSTAR.