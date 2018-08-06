Loboda выпустила клип на песню SuperSTAR (видео)

Насколько известно, съемки клипа проходили в США, где Светлана Лобода проводила время до и после рождения второй дочери Тильды.

Украинская певица Светлана Лобода после рождения второго ребенка продолжает активно работать. Звезда опубликовала клип на свой хит SuperSTAR. В комментариях пользователи высказывают восторг от нового видео певицы, хотя некоторые ожидали увидеть Лободу беременной, как в ранее представленном тизере. Читайте также"Как дела, котик?": Лобода выложила фото в обнимку с женатым российским певцом Певица с танцевальным балетом исполнила на песке ритмичные движения, которые иногда казались слишком эротическими. Как и артистка, танцовщицы тоже были беременными.

Насколько известно, съемки клипа проходили в США, где Светлана Лобода проводила время до и после рождения второй дочери Тильды.

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