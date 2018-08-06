Loboda выпустила клип на песню SuperSTAR (видео)
13:46, 06 августа 2018Общество
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Насколько известно, съемки клипа проходили в США, где Светлана Лобода проводила время до и после рождения второй дочери Тильды.
Украинская певица Светлана Лобода после рождения второго ребенка продолжает активно работать. Звезда опубликовала клип на свой хит SuperSTAR.
В комментариях пользователи высказывают восторг от нового видео певицы, хотя некоторые ожидали увидеть Лободу беременной, как в ранее представленном тизере.
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Певица с танцевальным балетом исполнила на песке ритмичные движения, которые иногда казались слишком эротическими. Как и артистка, танцовщицы тоже были беременными.
Насколько известно, съемки клипа проходили в США, где Светлана Лобода проводила время до и после рождения второй дочери Тильды.
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