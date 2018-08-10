Monatik стихом поздравил жену с днем рождения и показал её фото

15:04, 10 августа 2018
Общество
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Монатик поделился фото своей жены / фото УНИАН

В своем Instagram певец поздравил жену с днем рождения, посвятив ей стих.

"Спасибо за каждый миг, за вечность, за каждую мысль ,стих и песню. Это Ты в моей голове их создаёшь! С днём рождения моя драгоценная ,любимая I.V.", - написал Монатик.

Отметим, что Дмитрий Монатик старается не афишировать свою личную жизнь, во всех интервью лишь отмечая, что у него есть любима жена и дети.

Как сообщал УНИАН, Монатик рассказал о начале своей семейной жизни.

"Мы (с женой - УНИАН) стартовали вместе, каждый шаг, и я не могу не ценить этот момент, потому что она была со мной, когда у меня были абсолютно опущены руки. Она говорила: "Нет, у тебя все получится, ты сможешь", - поделился певец.

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Теги: #Монатик