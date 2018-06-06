"Прошла со мной все": MONATIK рассказал о начале семейной жизни

Певец признался, что восторгается своей любимой.

Украинский певец и тренер вокального шоу "Голос.Дети-4" MONATIK (Дмитрий Монатик) разоткровенничался о своей жене Ирине Демичевой и рассказал, почему считает ее героиней.

Этим он поделился с изданием Clutch. "Это просто потрясающая женщина и мне сказочно повезло. Она воплощение всего, что должно быть в женщине для меня. Она прошла со мной все: огонь и медные трубы, все, что было. Мы начинали со съемной квартиры, в которой из своего у нас был только матрас", - признался певец.

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По словам Дмитрия, Ирина его очень мотивирует: "Мы стартовали вместе, каждый шаг, и я не могу не ценить этот момент, потому что она была со мной, когда у меня были абсолютно опущены руки. Она говорила: "Нет, у тебя все получится, ты сможешь".

Певец признался, что восторгается своей любимой. "Когда она подарила мне двоих сыновей, она просто героиня. Я был на двух родах, я видел, что переживает женщина. Она для меня героиня и я восторгаюсь ею", - подчеркнул он.

Отметим, что Дмитрий Монатик старается не афишировать свою личную жизнь, во всех интервью лишь отмечая, что у него есть любима жена и дети.

Ирина Демичева, по совместительству, является директором проекта MONATIK.