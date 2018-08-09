"Кукла из секс-шопа": Лобода поделилась фото с отдыха в Турции

Одежда подчеркнула фигуру певицы, которая, как отмечают поклонники, после родов ничуть не изменилась.

Украинская певица Светлана Лобода, которая активно выступает в России, поделилась в сети новым фото с отдыха в Турции.

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Снимок артистка опубликовала в своем Instagram. На нем она позирует в топе и шортах в полоску. Подписчики Лободы восхищены ее фигурой после родов. Они отметили, что одежда подчеркнула достоинства фигуры певицы.

"Стройняшка", "Красивая", "Кукла из секс-шопа", "Супер", - пишут в комментариях под фото.

Как сообщал УНИАН, украинская певица Светлана Лобода после рождения второго ребенка продолжает активно работать. Звезда опубликовала клип на свой хит SuperSTAR.