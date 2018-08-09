"Кукла из секс-шопа": Лобода поделилась фото с отдыха в Турции
13:45, 09 августа 2018Общество
482 0
Одежда подчеркнула фигуру певицы, которая, как отмечают поклонники, после родов ничуть не изменилась.
Лобода покорила сеть своим луком / фото instagram.com/lobodaofficial
Украинская певица Светлана Лобода, которая активно выступает в России, поделилась в сети новым фото с отдыха в Турции.
Читайте также"Что за чучело?": Лободу раскритиковали за странный наряд
Снимок артистка опубликовала в своем Instagram. На нем она позирует в топе и шортах в полоску. Подписчики Лободы восхищены ее фигурой после родов. Они отметили, что одежда подчеркнула достоинства фигуры певицы.
"Стройняшка", "Красивая", "Кукла из секс-шопа", "Супер", - пишут в комментариях под фото.
Как сообщал УНИАН, украинская певица Светлана Лобода после рождения второго ребенка продолжает активно работать. Звезда опубликовала клип на свой хит SuperSTAR.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter