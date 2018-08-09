Мужчина, конфликтовавший с Гандзюк, не работает в полиции Херсонской области - Аброськин

Начальник уголовной полиции уверяет, что задействованные в деле полицейские подразделения работают эффективно и самоотверженно, и просит быть более корректными в высказываниях в адрес полиции Херсонской области.

Мужчина, конфликтовавший с пострадавшей от нападения чиновницей Херсонского городского совета Екатериной Гандзюк, в подразделениях Национальной полиции в Херсонской области не работает и не работал.

Об этом говорится в сообщении на странице первого заместителя руководителя Национальной полиции Украины - начальника уголовной полиции Вячеслава Аброськина в Facebook.

"Что касаетса лица, которое действительно конфликтовало с потерпевшей, то в подразделениях ГУНП в Херсонской области он не работал и не работает. Поэтому просил бы быть более корректными в высказываниях в адрес полиции Херсонской области", - написал Аброськин и добавил, что полицейские работают эффективно и самоотверженно.

"Ни одно из задействованных подразделений полиции не имело конфликтов с потерпевшей", - подчеркнул он.

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Отметим, дело о покушении на Гандзюк находится на личном контроле генерального прокурора Юрия Луценко, который заявил, что принял решение передать производство в Главное следственное управление СБУ. Согласно обнародованному на странице генпрокурора фото, дело передано "по факту организации законченного покушения на умышленное убийство с особой жестокостью Гандзюк Е.В., которое совершено по заказу сотрудников правоохранительных и государственных органов при содействии сепаратистских организаций на территории юга Украины с целью дестабилизации общественно политической обстановки в южном регионе государства".

Как сообщал УНИАН, 31 июля в Херсоне неизвестный плеснул серной кислотой в лицо управляющей делами Херсонского горсовета Екатерины Гандзюк. Инцидент произошел у подъезда ее дома. Женщину с химическим ожогом более 30% тела госпитализировали. Гандзюк находится на лечении в Киевском городском ожоговом центре.

Полиция квалифицировала нападение на Гандзюк как покушение на убийство, совершенное с особой жестокостью, и задержала мужчину, подозреваемого в совершении преступления.

6 августа Херсонский городской суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей подозреваемому в покушении на Гандзюк. Полиция устанавливает личность второго участника нападения, уже установлено место, где он приобрел серную кислоту.