Суд арестовал подозреваемого в нападении на Гандзюк

Решение херсонского суда защита может обжаловать в апелляционной инстанции.

Херсонский городской суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей подозреваемому в покушении на убийство управляющей делами Херсонского городского совета Екатерины Гандзюк.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил представитель Генеральной прокуратуры Украины Андрей Лысенко.

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«Сегодня, 6 августа, Херсонский городской суд избрал меру пресечения подозреваемому в покушении на убийство управляющей делами Херсонского городского совета Екатерины Гандзюк - содержание под стражей. Процессуальное руководство в уголовном производстве, открытом по п. 4. ч. 2 ст. 115, осуществляет прокуратура Херсонской области», - написал он.

Как передает УП, суд отметил, что показания его сестры Ирины о том, что они вместе отдыхали на море в день нападения, не может служить доказательством невиновности из-за их родственных связей. Слова Ирины Кодаковой следует проверить в рамках досудебного расследования, сказал судья.

Поэтому ходатайство прокуратуры о заключении Новикова под стражу на 60 суток суд – учитывая риски – удовлетворил. Залог судья не установил.

Это решение защита может обжаловать в апелляционном суде.

Как сообщал УНИАН, нападение на советника мэра Херсона Гандзюк возле подъезда ее дома было совершено 31 июля. Мужчина плеснул ей в лицо серной кислотой. Женщину с химическим ожогом более 30% тела был госпитализирован в отделение реанимации Херсонской областной клинической больницы. Ее состояние врачи оценили как тяжелое.

1 августа пострадавшую доставили в Киевский ожоговый центр. Полиция квалифицировала нападение на Гандзюк как покушение на убийство. Впоследствии стало известно о задержании подозреваемого.