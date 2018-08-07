Появились новые данные о состоянии тяжелобольного Кобзона

Состояние здоровья Иосифа Кобзона все равно вызывает опасения у медиков.

Российского и советского певца Иосифа Кобзона выписали из больницы.

"Состояние по прежнему вызывает опасение врачей, но помощь будет оказываться на дому", - сообщил Telegram-канал 112.

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Ранее сообщалось о госпитализации Кобзона. Отмечалось, что певец находится в стабильно тяжелом состоянии. Также росСМИ сообщали, что Кобзон впал в кому, а его состояние резко ухудшилось.

На протяжении более 13 лет артист борется с онкологическим заболеванием. В 2004-м артисту сделали первую операцию, в 2009-м – вторую.

Как сообщал УНИАН, Украина лишила народного артиста России Иосифа Кобзона государственных наград, и заблокировала его активы. Об этом говорится в указе президента Украины №126/2018.

Ранее российского артиста и депутата Государственной думы от "Единой России" Иосифа Кобзона лишили звания почетного гражданина города Славянск Донецкой области.

Кобзон неоднократно посещал подконтрольные боевикам города Донецк и Луганск с концертами, также заявляя о поддержке членов незаконных вооруженных формирований на Донбассе.

Главари боевиков наградили Кобзона знаками "За заслуги перед "ДНР/ЛНР". Министерство культуры Украины внесло артиста в список лиц, угрожающих национальной безопасности страны.

Кобзону запрещен въезд на территорию Украины, стран ЕС и США.