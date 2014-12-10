Жители Авдеевки показали обстрелянные боевиками дома и поврежденные квартиры (фото)
14:10, 10 декабря 2014Общество
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Боевики обстреляли город в понедельник.
В сети появились фотографии последствий артиллерийского обстрела в Авдеевке (Донецкая область). Город попал под мощный артобстрел боевиков 8 декабря.
Как ранее сообщал УНИАН, 8 декабря город Авдеевка Донецкой области, что находится под контролем украинских военнослужащих, был обстрелян боевиками около 19.45.
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9 декабря стало известно, что за сутки в Авдеевке боевики убили двух детей, 13 человек госпитализированы.
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