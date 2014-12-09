В Авдеевке за сутки боевики убили двоих детей (фото)

Об этом на своей странице в соцсети сообщил начальник Главного управления МВД в Донецкой области Вячеслав Аброськин.

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""Грандиозный успех" террористов в Авдеевке. Двое детей убиты. За сутки 13 человек с ранениями госпитализированы, из них 11 остались на стационаре, в том числе четверо детей", - написал он.

Также Вячеслав Аброськин сообщил, что "в результате обстрелов разрушены многоэтажные жилые дома, здание детского сада, а также часть одного из корпусов городской больницы. Сотрудники городского отдела милиции помогают разбирать завалы с целью возможного обнаружения пострадавших".

По всем фактам повреждений жилых домов и госучреждений в Авдеевке, как и в других пострадавших от обстрелов террористами городах на неоккупированной территории, следователи проводят осмотры и другие следственные действия, сведения по которым вносятся в Единый реестр досудебных расследований по квалификации ст. 194, 15 и 115 Уголовного кодекса.