Боевики обстреляли ​Авдеевку из крупнокалиберного оружия, город обесточен

21:51, 08 декабря 2014
Общество
0 0

Город Авдеевка Донецкой области, находящийся под контролем украинских военнослужащих, был обстрелян боевиками около 19.45.

REUTERS

Об этом говорится в сообщении пресс-центра АТО на странице в соцсети. "Со стороны населенного пункта Ясиноватая был осуществлен обстрел населенных пунктов Авдеевка, Химик, Юбилейный. Стрельба велась из артиллерийского оружия крупного калибра", - говорится в сообщении.

Читайте такжеВ Авдеевке взорвалось здание милиции – глава облуправления МВД

В результате обстрела в городе прекратилось энергоснабжение. "В населенных пунктах нет электричества. Данные о разрушениях и жертвах среди местного населения уточняются", - сообщает пресс-центр АТО.

Post by Прес-центр АТО.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter