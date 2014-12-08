Боевики обстреляли Авдеевку из крупнокалиберного оружия, город обесточен
21:51, 08 декабря 2014Общество
0 0
Город Авдеевка Донецкой области, находящийся под контролем украинских военнослужащих, был обстрелян боевиками около 19.45.
REUTERS
Об этом говорится в сообщении пресс-центра АТО на странице в соцсети. "Со стороны населенного пункта Ясиноватая был осуществлен обстрел населенных пунктов Авдеевка, Химик, Юбилейный. Стрельба велась из артиллерийского оружия крупного калибра", - говорится в сообщении.
Читайте такжеВ Авдеевке взорвалось здание милиции – глава облуправления МВД
В результате обстрела в городе прекратилось энергоснабжение. "В населенных пунктах нет электричества. Данные о разрушениях и жертвах среди местного населения уточняются", - сообщает пресс-центр АТО.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter