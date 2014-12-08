Боевики обстреляли ​Авдеевку из крупнокалиберного оружия, город обесточен

Об этом говорится в сообщении пресс-центра АТО на странице в соцсети. "Со стороны населенного пункта Ясиноватая был осуществлен обстрел населенных пунктов Авдеевка, Химик, Юбилейный. Стрельба велась из артиллерийского оружия крупного калибра", - говорится в сообщении.

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В результате обстрела в городе прекратилось энергоснабжение. "В населенных пунктах нет электричества. Данные о разрушениях и жертвах среди местного населения уточняются", - сообщает пресс-центр АТО.