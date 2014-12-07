Стали известны подробности взрыва горотдела милиции в Авдеевке: контужены два человека

Вчера, в результате попадания снаряда в здание горотдела милиции в Авдеевке контужены два сотрудника.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил главный милиционер Донецкой области Вячеслав Аброськин, побывавший на месте происшествия.

"Один милиционер - из приданного подразделения, второй - из числа милиционеров Донетчины. Погибших, Слава Богу, нет. Пострадавшие доставлены в городскую больницу", - сообщил Аброськин.

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Он напомнил, что на территории Авдеевки несут службу приданные подразделения милиции Черкасской области, а также правоохранители Донецкого региона.

Аброськин отметил, что обстрел Авдеевки со стороны боевиков продолжается. В здание горотдела попали второй раз, но обошлось без пострадавших.

Как сообщал УНИАН, вчера, 6 декабря, в Авдеевке взорвалось здание городского отдела милиции, начальник облуправления МВД Вячеслав Аброськин пообещал рассказать подробности позже.