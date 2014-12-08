Аваков: Для расследования убийств на Майдане сняты все технические препятствия между ведомствами

Между силовыми ведомствами сняты все технические препятствия в отношении расследования преступлений Майдана.

Об этом сообщил Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков сегодня на брифинге в Киеве.

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«На сегодняшнем координационном совете были акцентированы самые сложные технические вопросы, связанные с самыми сложными делами, именно поэтому возникла необходимость и мы сняли все технические препятствия между ведомствами с тем, чтоб в нужный момент сделать необходимые технические решения, это касается и взаимодействия с бывшими сотрудниками МВД и с материальными доказательствами, со всеми прочими вещами», - сказал он.

Он добавил, что «совещание касалось дел Майдана, массовых убийств, порядка 15 эпизодов, посвященных преступлений на Майдане».