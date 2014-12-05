В ГПУ создается отдельное управление по расследованию преступлений против активистов Майдана - адвокат

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня во время встречи руководства СБУ в Киеве с семьями погибших на Майдане Незалежности, активистами, адвокатами сообщил адвокат семей погибших Тарас Гаталяк.

По его словам, во время встречи с начальником Главного следственного управления ГПУ Олегом Залиско была достигнута договоренность о создании отдельного управления, которое будет заниматься расследованием уголовных производств по фактам убийств, актов насилия, которые были совершены против мирных демонстрантов представителями предыдущей власти.

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Справка УНИАН. После отказа Украины от подписания Соглашения об ассоциации с Евросоюзом в ноябре 2013 года на центральных улицах Киева и других городов Украины начались массовые акции протеста. Дальнейшая эскалация противостояния привела к требованиям отставки правительства и президента страны, а также к столкновениям протестующих с сотрудниками правоохранительных органов. В феврале этого года во время столкновений протестующих с силовиками в центре Киева, в частности на улице Институтской, погибли более ста человек, сотни были ранены.

Те события назвали «Революцией достоинства», а украинцев, которые погибли в результате обстрелов, - Героями Небесной Сотни.