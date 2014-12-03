На Донбассе погиб начальник штаба российских спецназовцев, тело отправят в Россию - эксперт

Среди боевиков, погибших в боях за Донецкий аэропорт 1 декабря, идентифицирован труп и.о. начальника штаба одной из бригад специального назначения ВС РФ.

Об этом сообщил руководитель Центра военно-политических исследований "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук на своей странице в Facebook.

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"Данный российский офицер погиб от осколочного ранения. В Донецке он возглавлял оперативную группу управления, действовавшую непосредственно в боевых порядках российско-террористических войск", - заявил он.

Тымчук подчеркнул, что тело погибшего вчера было эвакуировано в ходе объявленного прекращения огня и подготовлено к отправке в Россию.