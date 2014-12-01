Российские спецназовцы понесли большие потери, пытаясь взять штурмом Донецкий аэропорт

За сутки боевики 41 раз пытались атаковать позиции сил АТО применяя пушечную артиллерию, минометы и реактивные системы залпового огня.

Об этом сообщает штаб АТО на своей странице в Facebook.

"Вражеская активность наблюдалась на Луганском, Донецком, Дебальцевском и Мариупольских направлениях", - отмечается в сообщении.

Залпы артиллерии и минометов прозвучали на окраинах населенных пунктов Сокольники, Кряковка, Крымское, Артем, Нижнетеплое, Станично-Луганское, Макарово, Трехизбенка , Счастья, Геевка, Пески, Донецк, Авдеевка , Тоненькое, Опытное, Богдановка, Никишино, Малоорловка, Дебальцево, Новоласпа, Николаевка, Павлополь.

Читайте такжеВозвращение из ада: ротация "киборгов" в самой горячей точке Украины (фоторепортаж)

"Бандиты продолжают атаковать аэропорт Донецк. Для штурма были задействованы бойцы российского отряда спецназначения. Наши ребята в очередной раз отбили атаку противника. Нападавшие отступили, неся большие потери", - сообщили в штабе.

Военные уверяют, что в районе Мариуполя ситуация находится под контролем украинских войск.

Армия продолжает готовиться к выполнению боевых задач в зимний период. Сейчас продолжаются работы по развитию инфраструктуры полевых лагерей и пунктов дислокации, проводится обслуживание вооружения и военной техники.