Лобода сразу после родов решила отправиться в тур - Украины в гастрольном графике нет

Певица Лобода отправляется в масштабный тур. В гастрольном графике звезды Украина не значится.

Светлана Лобода, которая недавно родила второго ребенка, анонсировала в соцсети масштабный гастрольный тур по городам России, Белоруссии, Турции и ОАЭ.

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Об этом она рассказала на своей странице в Instagram. Украинским поклонникам не стоит ждать концертов певицы в ближайшее четыре месяца.

Также остается неизвестным, с кем останется новорожденная дочь Лободы. В одном из недавних интервью, певица заявила, что считает себя фанатичной мамой и старается кормить малышку грудным молоком.

Тур стартует 17 июля. Певица начнет с российского города Анапы, а закончит тур космическим шоу LOBODA в Москве.

Как сообщал УНИАН, в марте 2017 года во время съемок дома Светланы Лободы, на съемочную группу телеканала 1+1 с оружием напали охранники певицы. Автомобиль съемочной группы был заблокирован двумя машинами охраны певицы, в одной из которых был человек с оружием. Демонстрируя пистолет и молоток, трое охранников угрожали прострелить колено водителю телеканала, после чего насильно отобрали все записывающие видеоприборы, а именно видеокамеру и машинный видеорегистратор. На место инцидента журналисты вызвали полицию, которая зафиксировала заявление съемочной группы телеканала о препятствовании журналистской деятельности, а также зафиксировала факт ограбления и пообещала привлечь виновных к ответственности.

Позже полиция перехватила машины грабителей, обнаружила украденную технику и открыла уголовное производство по статье о разбойном нападении, а продюсер певицы Нателла Крапивина начала в соцсетях угрожать журналистке: сначала обещала побить и облить девушку кислотой, а затем натравить на украинку руководителя Чечни и своего друга Рамзана Кадырова.

"Рамзан таких, как ты, отстреливает. Я обязательно передам ему твое фото", - написала она. По ее версии, журналисты пытались попасть на территорию дома, и именно поэтому они привлекли внимание охранника.

"Они пытались попасть на территорию дома, они лезли на забор. Они хотели просто подсмотреть что-то, вломиться на частную территорию. Какой-то компромат, который бы мог ее в очередной раз спровоцировать – и, собственно, у них это получилось", - заявила она.

После скандала активисты срывали концерты Лободы в нескольких украинских городах. Сейчас певица большую часть времени проводит в РФ и США.