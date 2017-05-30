"Шакалы против львицы": продюсер Лободы заявила о скором возвращении в Одессу

Продюсер известной украинской певицы Светланы Лободы Нателла Крапивина назвала сорвавших концерт своей подопечной в клубе Ibiza шакалами.

Об этом она написала в своем Instagram.

"все четко! шакалы против львицы. но Одесса, мы скоро вернемся! уже готовимся к следующему концерту. скоро сообщу дату! и Ваня Дорн, уверена, прорвется!" – написала Крапивина.

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Она также добавила картинку со словами российского журналиста Михаила Козырева о том, что все срывы концертов – "от ненависти".

Как сообщал УНИАН-Таблоид, 28 мая активисты сорвали концерт Светланы Лободы в Одессе. После срыва концерта Лободы активисты "Правого сектора" пообещали устроить "горячий" прием Ивану Дорну. Позже стало известно, что певец сообщил об отмене концерта.