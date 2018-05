Миссия ОБСЕ на Луганщине объявила "день тишины", чтобы восстановить подачу воды и света

Мониторинговая миссия ОБСЕ в Украине находится в селе Трехизбенка, Луганской области, чтобы в "день тишины" восстановить подачу воды, газа и электроэнергии.

Об этом сообщает миссия ОБСЕ в Украине в Twitter.

Читайте такжеРаботу миссии ОБСЕ на Донбассе продлили до 23 декабря

Согласно сообщению, сегодня, 23 ноября миссия в сопровождении гуманитарного конвоя находится в Трехизбенке, которую постоянно обстреливают боевики, и где на протяжении длительного времени нет электричества, воды и отопления.

Как отметил представитель миссии в Украине Майкл Боцюркив, по состоянию на 9:30 температура воздуха достигала минус 10 градусов.

Temporary truce that allowed technicians to access Trokhizbenka today arranged by SMM. Shelling has heavily damaged village infrastructure