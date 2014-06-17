Силы АТО прекратили огонь у Славянска, чтобы восстановить подачу воды на Донбассе, - Аваков

Об этом министр внутренних дел Украины Арсен Аваков написал на своей странице в Facebook, комментируя ситуацию с водоснабжением.

Он опроверг обвинения в том, что украинские силовики специально повредили водоводы и не дают возобновить водоснабжение городов на востоке страны.

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«Ложь: силы АТО намерено перебили водоводы и препятствуют ремонту, способствующему возобновлению подачи воды в Славянск-Краматорск-Дружковку – Константиновку – Донецк.

Правда: второй день по распоряжению президента и премьера силы АТО прекратили огонь в районе Семеновки возле Славянска – давая возможность техникам провести ремонт и возобновить подачу воды в города Донбасса», - написал Аваков.

Источник: https://www.facebook.com/arsen.avakov.1?fref=ts

Как сообщал УНИАН, РФ в марте 2014 года, в нарушение всех международных договоров, аннексировала украинский Крым и продолжает дестабилизировать обстановку на востоке Украины, направляя туда вооруженных террористов.

С 15 апреля в Луганской и Донецкой областях проходит антитеррористическая операция.

4 июня в Славянске прекратилась подача воды в связи с повреждением центрального водовода, 11 июня в городе прекращен подвоз питьевой воды. Также 10 июня в Донецкой области из-за непогоды и боевых действий были отрезаны от электроснабжения 26 населенных пунктов.

16 июня в Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям сообщили, что в 17 населенных пунктах Донецкой области, где ведутся бои, возникают перебои с поставками питьевой воды, газа и электричества.

Сегодня, 17 июня, представитель информационного центра СНБО Владимир Чеповой заявил, что в Донецке остались запасы воды на две недели, в Макеевке - на 19 дней.

«В результате повреждения насосных станций на канале Северский Донец отсутствует централизованное водоснабжение в городах Славянске, Краматорске, Дружковке, Константиновке, Докучаевске, Угледаре и частично в Волновахе», - отметил он.

«В остальных городах и районах области водоснабжение ограничено, аналогичная ситуация может возникнуть в Донецке и Макеевке, там остался запас воды всего на 14 и 19 дней соответственно», - заявил представитель СНБО.