В Киеве отменили концерт Виталия Козловского из-за выступления на 9 мая в Москве

Ранее праворадикальная организация «Сокол» заявила о намерении блокировать концерт украинского певца Виталия Козловского, запланированный в Киеве на 21 мая.

Киевский клуб Caribbean Club отменил концерт Виталия Козловского из-за его выступления в Москве.

Об этом сообщили в администрации заведения, передает "Громадське".

Отмечается, что решение приняло руководство клуба, и никаких угроз со стороны людей, которые предположительно планировали бы сорвать концерт, не поступало.

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«Администрация Caribbean Club 11/05 отменила концерт Виталия Козловского. Этот концерт не состоится 21-го мая или в другой день. Любая другая информация является неправдивой», - также говорится в сообщении на сайте клуба.

Ранее праворадикальная организация «Сокол» заявила о намерении блокировать концерт украинского певца Виталия Козловского, запланированный в Киеве на 21 мая.

Согласно заявлению организации, это ответ на выступление артиста на концерте в Москве 9 мая.

Напомним, заслуженный артист Украины Виталий Козловский спел на концерте в Москве 9 мая, посвященному Дню победы. Вскоре на своей странице в Facebook артист объяснил свое выступление в стране-агрессоре.

Позже стало известно, что организаторы отменили концерт украинского поп-певца Виталия Козловского во Львове, который был запланирован на 18 мая.