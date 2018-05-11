Во Львове Козловского "наказали" за концерт в Москве (фото)

Ранее украинские активисты заявляли о намерении сорвать концерт Козловского во Львове.

Организаторы отменили концерт украинского поп-певца Виталия Козловского во Львове, который был запланирован на 18 мая.

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Об этом сообщается в Facebook на странице ночного клуба, где планировалось выступление. "В связи с выступлением артиста в Москве запланированное выступление Виталия Козловского 18 мая отменили", – говорится в сообщении.

Ранее ZIK сообщил, что украинские активисты намерены сорвать концерт Виталия Козловского во Львове.

Как сообщалось, заслуженный артист Украины Виталий Козловский спел на концерте в Москве 9 мая, посвященном Дню победы. Позже на своей странице в Facebook артист объяснил свое выступление в стране-агрессоре.