Во Львове Козловского "наказали" за концерт в Москве (фото)

19:15, 11 мая 2018
Общество
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Козловский должен был выступать 18 мая / фото facebook.com

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Об этом сообщается в Facebook на странице ночного клуба, где планировалось выступление. "В связи с выступлением артиста в Москве запланированное выступление Виталия Козловского 18 мая отменили", – говорится в сообщении.

Ранее ZIK сообщил, что украинские активисты намерены сорвать концерт Виталия Козловского во Львове.

Как сообщалось, заслуженный артист Украины Виталий Козловский спел на концерте в Москве 9 мая, посвященном Дню победы. Позже на своей странице в Facebook артист объяснил свое выступление в стране-агрессоре.

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Теги: #Россия#Москва#концерт#Козловский