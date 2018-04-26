Умер известный украинский актер: снялся в "Дне рождения Буржуя", "Слуге народа" и "Сватах"

Треповский ушел из жизни 25 апреля.

Умер народный артист Украины, известный театральный, кино- и телеактер Олег Треповский.

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С 1992 года он служил в Национальном академическом театре русской драмы имени Леси Украинки, снялся в десятках фильмов и сериалов, от "Дня рождения Буржуя" до "Слуги народа" и "Сватов", пишет "Медианяня".

В 2017 году номинировался на "Золотую Дзигу" за лучшую мужскую роль в фильме Павла Острикова "Голден лав", сыграл также центральную роль в предстоящем украинском релизе "Тайный дневник Симона Петлюры".

Как сообщал УНИАН, 12 марта вечером умер известный украинский журналист и телеведущий Олесь Терещенко.