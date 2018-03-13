Умер известный украинский телеведущий (фото)

09:31, 13 марта 2018
Общество
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Терещенко помер 12 березня / фото facebook.com/ot.profile

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Об этом сообщила его коллега Юлия Спасокукоцкая на своей странице в Facebook. Летом прошлого года стало известно, что у Терещенко рак.

"Вчера вечером от нас ушел Олесь Терещенко. Я не знала более оптимистичного, сдержанного человека. Боец. Он боролся, как лев. В субботу навещала его в больнице, поздравлял всех женщин с 8 марта. До последнего улыбался", - говорится в сообщении Спасокукоцкой.

Напомним, Терещенко был ведущим ТСН, затем возглавил отдел международных новостей. В течение последних лет работал на UA:Перший.

Как сообщал УНИАН, 2 апреля 2017 года в Одессе скончался известный комедийный актер, шоумен и ведущий Сергей Олех.

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Теги: #Олесь Терещенко#умер Терещенко