"Хочу, чтобы ямы асфальт навек закрыл": Настя Каменских спела об украинских дорогах (видео)

Настя Каменских немного изменила свой хит "Это моя ночь" и спела песню о ремонте наших дорог, обращаясь к работникам "Укравтодора".

Настя Каменских (NK) посвятила песню украинским дорогам. Композицию звезда презентовала в студии "Радіо Максимум".

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Украинская артистка изменила текст своего хита "Это моя ночь" и спела о ремонте наших дорог, обращаясь к работникам "Укравтодора".

"Я хочу, чтобы ты что-то хорошее сделал за день, чтобы ямы все асфальт навек закрыл, а не пень. Поставь хэштег "могу все", делай, латай все шоссе. Быстро сделай, как метеор, "Укравтодор", - спела Настя Каменских.

Напомним, ранее украинский нардеп призвал закапывать в асфальт рабочих и чиновников, причастных к некачественному ремонту дорог.