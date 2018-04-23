"Хочу, чтобы ямы асфальт навек закрыл": Настя Каменских спела об украинских дорогах (видео)

14:23, 23 апреля 2018
Общество
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Украинская артистка изменила текст своего хита "Это моя ночь" и спела о ремонте наших дорог, обращаясь к работникам "Укравтодора".

"Я хочу, чтобы ты что-то хорошее сделал за день, чтобы ямы все асфальт навек закрыл, а не пень. Поставь хэштег "могу все", делай, латай все шоссе. Быстро сделай, как метеор, "Укравтодор", - спела Настя Каменских.

Напомним, ранее украинский нардеп призвал закапывать в асфальт рабочих и чиновников, причастных к некачественному ремонту дорог.

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Теги: #Укравтодор#дороги#Настя Каменских