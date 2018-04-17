Так делал Гитлер: Ляшко призвал расстреливать и закапывать в асфальт за некачественный ремонт дорог

Глава РПЛ показал в Верховной Раде фото украинских дорог, покрытых огромными ямами.

Председатель фракции Радикальной партии Олег Ляшко призвал закапывать в асфальт рабочих и чиновников, причастных к некачественному ремонту дорог в Украине.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ляшко сказал, выступая сегодня в Верховной Раде и демонстрируя фото из Facebook, на которых изображены дороги с большими ямами.

Читайте такжеЖених Ляшко похвастался обручальным кольцом на пальце (видео)

Он раскритиковал премьер-министра Владимира Гройсмана, который рассказывает об отремонтированных дорогах. По словам Ляшко, летая на вертолете, «с высоты птичьего полета не видно, какие дороги».

Депутат сообщил, что на одном из фото - дорога в Полтавской области, а в яме, по его словам, «стоит председатель Лубенского районного совета». При этом Ляшко отметил, что на ремонт дорог этой области в прошлом году было выделено 300 млн грн.

Говоря о ремонте дорог в Николаевской области, которой, по словам Ляшко, было выделено 800 млн грн, и демонстрируя фото, он отметил: «Посмотрите, как отремонтировали дороги в Николаевской области - там (речь идет о большой выбоине на дороге - УНИАН) целая семья может поселиться, на пикник выехать и еще коров туда можно сунуть, в эту яму».

Также Ляшко утверждает, что от Запорожья до Мариуполя можно ехать не менее 5 часов «по тем колдобинам и колдойобинам».

Он отметил, что фракция Радикальной партии требует запретить проведение ямочного ремонта дорог.

«А в те ямы... закапывать тех, кто организовывал ремонт дорог - начиная от руководителя ремонтного участка и всех, кто ремонтировал эти дороги. Закопать и сверху асфальтом проехать бетоноукладчиком. Так, как Гитлер делал, с безбилетчиками боролся: вывели, расстреляли пару человек - по сегодняшний день все платят за билеты», - заявил Ляшко.

«Если хотим нормальные дороги, так должна быть жесткая ответственность за ямы, за хищение. Дорог нет, а имения, как грибы после дождя растут, и миллиарды воруют из карманов украинцев», - добавил он.

Как сообщал УНИАН, Кабмин в 2018 году планирует обеспечить ремонт 4-5 тысяч километров дорог государственного значения. В этом году на дорожные работы выделят почти 47 млрд грн.

По итогам 2017 года «Укравтодор» отремонтировал около 2,1 тыс. км дорог, что является рекордным показателем за последние 5 лет. Правительство планирует в 2018-2022 годах отремонтировать около 20 тыс. км украинских дорог с финансированием около 300 млрд грн.