Организаторы выбрали официальный саундтрек Евровидения-2018

Наиболее точным оказался вариант песни, предложенный композитором Луисом Фигейредо.

Команда Евровидения выбрала официальный саундтрек нынешнего песенного конкурса.

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Как сообщает сайт украинского нацотбора на Евровидение-2018, композитором стал Луис Фигейредо, который писал аранжировки для победной песни Сальвадора Собрала.

Общественный вещатель Португалии RTP пригласил 7 композиторов, для того, чтобы создать уникальную композицию, которая соединила бы в себе все черты саундтреков для медиа-платформ. Наиболее точным оказался вариант, предложенный Луисом Фигейредо.

Видео: RTP

«Евровидение-2018» состоится в столице Португалии – Лиссабоне. Полуфиналы конкурса запланированы на 8 и 10 мая, финал – на 12 мая.