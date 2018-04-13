Организаторы выбрали официальный саундтрек Евровидения-2018
15:23, 13 апреля 2018Общество
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Наиболее точным оказался вариант песни, предложенный композитором Луисом Фигейредо.
Финал конкурса состоится 12 мая в Лиссабоне / фото ebu.ch
Команда Евровидения выбрала официальный саундтрек нынешнего песенного конкурса.
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Как сообщает сайт украинского нацотбора на Евровидение-2018, композитором стал Луис Фигейредо, который писал аранжировки для победной песни Сальвадора Собрала.
Общественный вещатель Португалии RTP пригласил 7 композиторов, для того, чтобы создать уникальную композицию, которая соединила бы в себе все черты саундтреков для медиа-платформ. Наиболее точным оказался вариант, предложенный Луисом Фигейредо.
Видео: RTP
«Евровидение-2018» состоится в столице Португалии – Лиссабоне. Полуфиналы конкурса запланированы на 8 и 10 мая, финал – на 12 мая.
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