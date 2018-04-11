Координатор Евровидения о конкурсе в Лиссабоне: надеюсь, что речь будет идти о музыке

Координатор отметил, что споры в предыдущие годы не навредили "Евровидению" и конкурсу, как такому.

Координатор развлекательных программ немецкого телеканала ARD, который на этой должности ответственный за "Евровидение" в ФРГ, Томас Шрайбер выразил надежду, что во время конкурса в Лиссабоне «речь будет идти о музыке, об исполнителях, о песнях».

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Как заявил координатор в интервью DW.com, сегодня очень трудно предсказать, будут ли споры вокруг шоу, как это было в последнее время.

«Я надеюсь, что речь будет идти о музыке, об исполнителях, о песнях. Но мы не знаем, что на то время может произойти. Россия подготовила очень интересное выступление. И вы знаете, какая сейчас политическая обстановка в мире. Но думаю, что тех дискуссий, которые были у нас в последнее время, в этом году не будет. Я рассчитываю на то, что "Евровидение" будет музыкальным, а не политическим конкурсом», – сказал Шрайбер.

Он отметил, что споры в предыдущие годы не навредили "Евровидению" и конкурсу, как такому.

«В конце концов, такие дискуссии свидетельствуют о том, насколько это живой процесс. Если бы постоянно шли только такие споры, то они бы убили конкурс. Но если они возникают время от времени - и порой по самым неожиданным поводам - то для меня это, скорее, свидетельство значимости конкурса или, по меньшей мере, того значения, которое ему приписывают», – добавил он.