Звезда сериала "Сваты" попал в больницу

Агент актера не стала раскрывать подробности о его госпитализации.

Известный российский актер, звезда сериала "Сваты" Федор Добронравов находится в больнице.

"Федор сейчас в больнице. Никаких подробностей рассказать не могу, но уже ничего страшного", - сообщила "РИА Новостям" его агент Ирина Сойкина.

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Как сообщал УНИАН, 29 ноября 2017 года Государственное агентство по вопросам кино отменило государственную регистрацию и признало недействительными прокатные удостоверения, выданные на все сезоны сериала «Сваты», снятого с участием российского актера Федора Добронравова, внесенного в перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности Украины.

22 ноября прошлого года стало известно, что СБУ приняла решение о запрете въезда сроком на три года российскому актеру Добронравову.

Также сообщалось, что студия "Квартал 95" прекращает работу над телесериалом "Сваты", трансляция которого накануне была запрещена Нацсоветом.