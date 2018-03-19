Звезда сериала "Сваты" попал в больницу

08:45, 19 марта 2018
Общество
2783
Добронравова госпитализировали / фото m.kino-teatr.ru

"Федор сейчас в больнице. Никаких подробностей рассказать не могу, но уже ничего страшного", - сообщила "РИА Новостям" его агент Ирина Сойкина.

Читайте такжеЗеленский заявил о закрытии проекта "Сваты" - СМИ

Как сообщал УНИАН, 29 ноября 2017 года Государственное агентство по вопросам кино отменило государственную регистрацию и признало недействительными прокатные удостоверения, выданные на все сезоны сериала «Сваты», снятого с участием российского актера Федора Добронравова, внесенного в перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности Украины.

22 ноября прошлого года стало известно, что СБУ приняла решение о запрете въезда сроком на три года российскому актеру Добронравову.

Также сообщалось, что студия "Квартал 95" прекращает работу над телесериалом "Сваты", трансляция которого накануне была запрещена Нацсоветом.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #Федор Добронравов#сериал Сваты