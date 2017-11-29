Заявления Зеленского не помогли: Госкино запретило трансляцию в Украине сериала "Сваты"

Госкино отменило государственную регистрацию и признало недействительными прокатные удостоверения на все сезоны сериала «Сваты».

Об этом на своей странице в Facebook сообщил председатель Госагентства Украины по вопросам кино Филипп Ильенко.

Накануне Министерство культуры Украины внесло в перечень лиц, которые угрожают нацбезопасности государства, российского актера Федора Добронравова, звезду сериала "Сваты".

По словам заместителя председателя Госкино Сергея Неретина, после такого решения прокатное удостоверение сериалу "Сваты" в Украине должно быть аннулировано.

Как сообщал УНИАН, ранее Служба безопасности Украины приняла решение о запрете въезда сроком на три года Добронравову.

Впоследствии украинский шоумен, актер, звезда "95 Квартала" Владимир Зеленский записал эмоциональное видеообращение относительно возможного запрета сериала "Сваты" в Украине.