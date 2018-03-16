Счастливчик: после гастролей в Крыму российскому рэперу разрешили выступать в Киеве и Харькове
12:32, 16 марта 2018Общество
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Российскому рэперу Матвею Мельников “Мот”, который выступал в оккупированном Крыму, не запрещен въезд на территорию Украины.
Гастролировавшему в Крыму рэперу разрешили выступать в Украине / соцсети
Один из известных российских артистов оказался счастливчиком, которму безнаказанно удалось выступить в оккупированном Крыму.
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Как стало известно "Апострофу", российскому рэперу Матвею Мельников “Мот” , который выступал в оккупированном Крыму, не запрещен въезд на территорию Украины,
“По информации, предоставленной пресс-центру СБ Украины компетентными подразделениями, решение о запрете въезда указанному лицу Службой безопасности не принималось”, – заявили в СБУ.
Напомним, в апреле у рэпера Мота запланированы концерты в Киеве и Харькове. В прошлом году он собирался выступать в Одессе, однако после угроз активистов концерт отменили.
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