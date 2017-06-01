"Все те же на манеже": названы украинские звезды, которые поедут в Россию на вручение премии "МузТВ"

Престижная музыкальная премия "Муз ТВ", которая состоится в столице России, собрала среди номинантов немало украинских артистов. Часть из них даже просит своих фанатов принять участие в голосовании.

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С такой просьбой они обратились на собственных страничках в Instagram.

В частности, певица Ани Лорак споет дуэтом с российским рэпером Мотом.

"Совсем скоро вас ждет незабываемое шоу "МУЗ ТВ" и, конечно, наш специальный номер с Мотом! До встречи",– отметила она.

Певец Макс Барских споет в дуэте со Светланой Лободой.

Среди номинантов премии из украинских исполнителей также есть "Время и Стекло", Елка, "Грибы", "ВИА Гра" и Alekseev.

Как сообщал УНИАН-Таблоид, 28 мая активисты сорвали концерт Светланы Лободы в Одессе. После срыва концерта Лободы активисты "Правого сектора" пообещали устроить "горячий" прием Ивану Дорну. Позже стало известно, что певец сообщил об отмене концерта.