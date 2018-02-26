Сбежавшая в Россию певица заявила, что "открыла дверь" маленьким талантам в Украине

Гросу также похвасталась российской наградой. Певице в этой номинации были IVAN, LILIT и Дмитрий Нестеров. После награждения Гросу опубликовала фото в сториз Instagram.

Украинская певица Алина Гросу, уехавшая несколько лет назад строить карьеру в Россию, похвасталась премией от российского глянцевого журнала Melon Rich.

Гросу победила в номинации "Открытие года". Победу ей принесла песня "Хочу я баса". Соперниками Гросу в этой номинации были IVAN, LILIT и Дмитрий Нестеров. После награждения Гросу опубликовала фото в сториз Instagram.

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Кстати, она также дала интервью журналу, в котором похвасталась своим прошлым. "Я начинала петь в 1998 году, а в то время на эстраде практически не было профессионально поющих детей. Талантливые дети, безусловно, были всегда, но в настоящий шоу-бизнес они не врывались, поэтому можно сказать, что именно я открыла эту "дверь" в Украине", - отметила Гросу.

Напомним, что песня "Хочу я баса" ранее возмутила поклонников Гросу, они заявили, что "бжилка" уже не та", сравнивая творчество певицы в детстве и сейчас.