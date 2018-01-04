Сбежавшая в Россию украинская певица похвасталась возвращением в Киев
Приехав в столицу Украины, Гросу встретила свою первую любовь.
Украинская певица Алина Гросу, уехавшая строить карьеру в Россию, приехала в Киев. Об этом стало известно из ее поста в Instagram.
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Гросу рассказала, что приехала в столицу на съемки, но какие именно, не сообщается. Также после приезда она встретила свою первую любовь.
"Случайно встретила в центре свою первую любовь, о которой еще в песне "Мелом на асфальте" пела, такая ностальгия. Теперь еду на съемки, слушаю альбом "Мелом", - говорится в ее сообщении.
Как сообщал УНИАН-Таблоид, в новом клипе украинской певицы, любительницы России Ани Лорак на песню "Новый бывший" увидели плагиат. Отметим, что режиссером видео стал Алан Бадоев.
Прилетела я сегодня в Киев:) со всем своим праздничным настроением..и случайно встретила в центре свою первую любовь, о которой ещё в песне «Мелом на асфальте» пела такая ностальгия... забавно, у меня каждая моя песня ассоциируется с определёнными людьми ...теперь еду на съёмки, слушаю альбом «Мелом..» и хочу сказать каждому человеку, который был и есть в моей жизни ОГРОМНОЕ спасибо Всем сердцем рада я за тех, Кто был со мною иль пытался В судьбе моей не знающей потех Вносить частичку редкостного счастья.. Всем сердцем рада я за тех, Кто в прошлом, мне казалось, был судьбою, Кто в безнадёжный миг дарил мне чистый смех, Помог не загубить себя тоскою.. Всем сердцем рада я за тех, Кто подарил мне час надежды и мечтаний, Кто мне помог стремиться ввысь и вверх, Кого дал Бог мне в этом мире испытаний.. Всем сердцем рада я за тех, Покинул кто, кто вдруг возненавидел, За тех, кто не предвидел мой успех, Кого прощала, кто меня обидел.. Всем сердцем рада я за тех, Кто позабыл, быть может, кто со мной прощался.. Не рядом кто... Я счастлива за всех, За тех, кто предал, но в душе моей остался.. #стихиалинкиблондинки