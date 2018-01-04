Сбежавшая в Россию украинская певица похвасталась возвращением в Киев

Украинская певица Алина Гросу, уехавшая строить карьеру в Россию, приехала в Киев. Об этом стало известно из ее поста в Instagram.

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Гросу рассказала, что приехала в столицу на съемки, но какие именно, не сообщается. Также после приезда она встретила свою первую любовь.

"Случайно встретила в центре свою первую любовь, о которой еще в песне "Мелом на асфальте" пела, такая ностальгия. Теперь еду на съемки, слушаю альбом "Мелом", - говорится в ее сообщении.

Как сообщал УНИАН-Таблоид, в новом клипе украинской певицы, любительницы России Ани Лорак на песню "Новый бывший" увидели плагиат. Отметим, что режиссером видео стал Алан Бадоев.