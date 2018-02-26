Евровидение: продюсер "прошелся" по участникам нацотбора и раскрыл формулу успеха Melovin

Продюсер объяснил, чего не хватило каждому из остальных финалистов Нацотбора Евровидения для победы.

Украинский продюсер Денис Путинцев, менеджер певицы Анастасии Приходько, заявил, что молодой артист MELOVIN (Костя Бочаров) победил в Национальном отборе на "Евровидение-2018" благодаря пяти "С", подразумевая секс, страх, смерть, скандал, смех.

Читайте такжеЕвровидение-2018: Tayanna прокомментировала свое поражение в финале нацотбора

Об этом шла речь в блоге продюсера на STARBOM.com. "Вспомните, как вы пролистываете ленту социальной сети? Что привлекает ваше внимание? Классические пять "С" – секс, страх, смерть, скандал, смех. Просто MELOVIN с его космической притягательностью для малолеток, внешностью от Marilyn Manson, горящей лестницей в небеса и фан-базой, окрестившейся "меловинаторами", убедительнее всех построил взаимоотношения с целевой аудиторией, стал для обывателей сценическим адептом этих самых пяти "С", - утверждает Путинцев.

Кроме того, продюсер объяснил, чего не хватило каждому из остальных финалистов Нацотбора для победы.

"LAUD – ни секса, ни страха, ни смеха. Влад Каращук - качественный вокалист. Но холодный и сырой. Он пел на бэках у MamaRika в прошлогоднем Нацотборе. Отличный парень. Но ему еще нужно поголодать. И сколько бы юный герой не пытался "работать над взглядом", до уровня Rag’n’Bone Man у него еще харизма не выросла.

VILNA возбудила меня экологически чистым стимулятором – аутентикой. Но моя потенция ослабла к финалу на фоне платонической любви к world music. Девушка опять таки не дала мне ничего из пяти "С". А страх перед бизонами был, скорее, смехом. Особенно после шутки Притулы про "аренду барабанов на Довженко".