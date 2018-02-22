Понятные слова и образы: журналисты выяснили секрет мегапопулярности Винника и Федишин (видео)

Певческий бизнес Федишин и Винника сейчас хорошо окупается, потому что артисты много гастролируют – в каждый год дают более ста концертов.

Простые до невозможности песни Олега Винника и Ирины Федишин стали невероятно популярными среди украинцев.

Как говорится в вечернем сюжете ТСН, певцы оказались лидерами по количеству гастролей, а их видео собирают миллионы просмотров в интернете.

Продюсер Владимир Бебешко на записи с концерта Винника смотрит не на артиста, а на публику в зале – женщины сходят с ума, плачут, радуются, танцуют. "Смотрите, что с ней делается. Красивый блонд с крестом на груди – и они мечтают: а может, он на мне женится? Я был один раз на концерте Олега Винника. Он говорил: "ты должен послушать и увидеть, что мы натворили". Я посмотрел – это было нечто! Эти женщины, они были счастливы, будто эликсир любви в них вкололи", - признался Бебешко.

Невероятного успеха Винник и Федишин достигли несмотря на то, что до недавнего времени их клипы не крутили по телевизору. "Все музыкальные каналы сейчас в такой игре, что смотрите то, что мы вам показываем. Я думаю, что люди, которые на Майдане бунтуют, хотят нашей музыки, такой украинки, как Федишин", - объясняет феномен Ирина Билык.

Журналисты отмечают, что эти двое появились незаметно – пока всеукраинские телеканалы и глянцевые издания увлекались давно известными звездами, Винник и Федишин ездили городками. Со своими поклонницами они разговаривали простыми и понятными словами. "Человек – не миллионер. Отец – магнат, как много кто пишет, что он спонсирует. Я с концертов спускалась, кормила малого и снова шла на сцену", - рассказала сама Федишин.

Артисты начинали с маленьких афиш и сами вкладывали в себя средства. "Я сам их расклеивал", - говорит супруг певицы. Ее отец возил всех на машине – обыкновенном "Ланосе". Песни как Ирина, так и Олег пишут сами. Винник рассказал, как появился его мегахит "Невеста". "По набережной ехал, было чудо – я увидел пар сорок. И хотел воскликнуть: здравствуй, невеста! И так родилась идея – о, это же песня", - признался певец.

Но могло случиться и так, что миллионы фанаток не узнали бы о своих нынешних кумирах. Например, Виннику продюсеры навязывали совсем другие мелодии, и не факт, что те песни принесли бы такую бешеную славу. "Я начинал с Олегом Винником, мы даже записали красивые песни. Вот, Хулио Иглесиас испаньйолэ. Совсем другая музыка, более европейская, не кричит, не визжит. Но Олег выбрал струю "кино-Нино-домино", - признал Бебешко.

Феноменальную популярность обеих эстрадных гениев пытаются разгадать теперь психологи и звезды шоу-бизнеса. Специалисты считают, что Винник использовал понятные и нужные целевой аудитории образы, предложил слушателям эмоции, которые те хотели получить. Составляющие успеха, по словам психологов, такие: слова и мелодии интуитивно знакомы, не требуют концентрации и умственного напряжения, просто запоминаются, а сами исполнители имеют красивый вид. Винник в свои 44 скрывает любовь и олицетворяет надежду, что заветный принц украинских женщин таки существует, а Федишин в свои 31 – идеал хорошей жены. "У нее даже в сексуальном наряде нет пошлости. И это привлекает семьи. Не стыдно", - считает один из психологов.

Угадывают артисты не только психологические особенности своих поклонников, а и то, за чем они скучают. Ирина не скрывает, что один из ее хитов – это копия песни из 1980-х, сделанная с разрешения некогда известной группы "Фристайл". Выходит, за 30 лет вкусы украинцев совсем не изменились? Специалисты объясняют это человеческая потребность время от времени отключиться, не быть модным, крутым и современным, а просто отдохнуть душой. Одежда артистов тоже близка зрителю, и дело совсем не в моде. Расстегнутая рубашка и крест на груди Винника олицетворяют идеал героя-любовника, а короткие платья Федишин, которые блестят и мерцают, словно элемент королевской роскоши. Стилисты объясняют, что далека от простых украинцев мода Виктории Бекхэм никогда не заменит доступной "роскоши" гардероба Федишин, потому что подобную одежду с камнями и перьями можно найти на рынке.

Певческий бизнес Федишин и Винника сейчас хорошо окупается, потому что артисты много гастролируют – в каждый год дают более ста концертов. Себя они рекламируют уже на билбордах едва ли не по всей стране. Винник зарабатывает более миллиона долларов за год, а Федишин не меньше 300 тысяч. Мегапопулярність обоих признают и музыкальные профи. "В конце концов, Ротару скоро 70, кто-то должен ее заменить. Сейчас их время. Милые песни, которые не раздражают. Очень много сыграло то, что российские артисты перестали к нам ездить и освободилось поле. Музыка Олега Винника нетрадиционная, где-то напоминает Стаса Михайлова, российский шансон, и Вадима Козаченко "больно мне больно", - рассуждает Бебешко.

А вот как долго удержатся Федишин и Винник на звездном олимпе шоу-биза, никто не прогнозирует, потому что народная любовь – дело непредсказуемое, резюмируется в сюжете.