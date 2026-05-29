В Европе выбрали 'дерево года': где оно растет

Европейский конкурс "Дерево года" отмечает значение деревьев для местных сообществ по всему континенту, и только что был объявлен победитель 2026 года. Об этом пишет Time Out.

Дуб Лаукиай, 400-летнее дерево из литовской деревни Рукай, победил в конкурсе, набрав 6153 "балла".

По словам организаторов конкурса "Дерево года", этот старый дуб долгое время был забыт. Однако около года назад местное сообщество предприняло усилия по восстановлению земли и территории вокруг него и даже организовало праздник в его честь.

Второе место заняла старая дикая яблоня из Диля (Словакия), а третье - кривой вяз из Шисловеца (Польша).

Как выбирается Европейское дерево года

Отмечается, что перед тем, как они будут выставлены на общественное голосование, каждая страна-участница выбирает дерево посредством местного конкурса, в котором местные сообщества, организации и школы номинируют дерево из своего региона.

Затем деревья выставляются на общественное онлайн-голосование, справедливость которого обеспечивается новой системой "баллов деревьев", учитывающей страны с большим населением и соответствующим образом взвешивающей баллы.

В этом году премия вручается уже в пятнадцатый раз. Петр Скриванек, координатор европейского "Дерева года", сказал:

"Конкуренция была чрезвычайно напряженной - рейтинг оставался неопределенным до самого последнего момента. В этом году великолепные деревья привлекли огромное внимание по всей Европе. За время голосования веб-сайт зафиксировал около 1,5 миллиона посещений, более 200 000 уникальных избирателей - людей, которым небезразлична природа и окружающая среда".

