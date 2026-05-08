Среди крупных компаний произошла вспышка инвестиций в разработку ядерного оружия, - Forbes

В отчете ICAN сообщается об участии более 300 финансовых учреждений в финансировании атомной промышленности.

В новом отчете международной кампании ICAN говорится о росте инвестиций в ядерную оружейную индустрию со стороны финансовых учреждений по всему миру, пишет Forbes.

Согласно данным отчета, более 300 финансовых институтов увеличили свои вложения в компании, связанные с производством ядерного оружия. Это примерно на 15% больше, чем в предыдущий период после нескольких лет постепенного сокращения таких инвестиций.

В материале отмечается, что производство, развертывание и обслуживание ядерного оружия наносит значительный ущерб окружающей среде и здоровью людей. Отдельно упоминаются риски радиационного воздействия и долгосрочные экологические последствия ядерной деятельности.

Видео дня

Также авторы обращают внимание на риск случайного применения ядерного оружия из-за ложных тревог или ошибок систем раннего предупреждения.

Критика концепции ядерного сдерживания

Сторонники ядерного сдерживания утверждают, что наличие ядерного оружия у великих держав снижает вероятность прямых войн между ними. В то же время критики указывают на то, что такая позиция игнорирует экологические и гуманитарные последствия ядерной индустрии.

В отчете также упоминаются экспертные оценки, предупреждающие о росте риска ядерного конфликта в современных условиях.

ICAN отмечает, что в ядерной индустрии задействованы десятки крупных корпораций и финансовых структур по всему миру. Среди них упоминаются оборонные компании и крупные банки, которые финансируют или кредитуют соответствующие программы.

Ядерное оружие в мире – последние новости

Как сообщал УНИАН, на днях Эстония заявила, что в случае необходимости может разместить на своей территории ядерное оружие союзников. Министр иностранных дел страны Маргус Тсахкна, комментируя тему ядерного сдерживания агрессии, отметил, что, по его мнению, Европе не следует отвергать такую идею.

В то же время канцлер Германии Фридрих Мерц исключил возможность разработки его страной собственного ядерного оружия, предположив вместо этого, что они могут развернуть у себя ядерное оружие Франции и Великобритании.

Вас также могут заинтересовать новости: