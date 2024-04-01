Также фиксируют увеличение популяции рыси.

Запрет на охоту во время военного положения мог привести к увеличению популяции медведей в Украине. Это животное с 2003 года включено в Красную книгу.

Согласно данным Министерства экологии Украины за 2023 год, популяция медведей в одной из частей Карпат выросла с 90 особей (на 2021 год) до 104. Численность рысей выросла со 120 до 137 особей, пишет The Times.

Руководитель программы реабилитации медведей в Национальном природном парке "Синевир" Ярослав Бундзяк отмечает, что еще несколько лет назад здесь нельзя было увидеть медведя близко к человеческому жилью. "То, что мы видим их здесь, свидетельствует о том, что медведи процветают", - говорит он.

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В 1991 году в Украине насчитывалось около 600 медведей, однако уже за девять лет их количество сократилось вдвое. Эксперты винят в этом охоту. Согласно исследованию Всемирного фонда природы от 2020 года, за год охотники незаконно убивают от 40 до 50 медведей.

Считается, что в России сейчас насчитывается более 100 тысяч бурых медведей, а в Европе - около 15 тысяч. Самый большой анклав находится в Карпатах - там, преимущественно в Румынии и Словакии, обитает около 8 тысяч особей.

Медведи в Украине: последние новости

Напомним, летом в Ровенской области заметили отпечатки лап медведя и разрушенную пасеку. Эксперты отмечали, что в этом регионе эти звери не водятся, поэтому медведь мог прийти или из Беларуси, или из какого-то нелегального зверинца.

Также напомним, что медведя с контузией, которого нашли в заброшенном зоопарке в Донецкой области, передали в приют в Шотландии.

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