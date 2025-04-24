Ученые нашли первый скелет молодого гладиатора, с признаками того, что он был изувечен дикиой кошкой. Перед гибелью большая кошка тащила человека по земле.

Археологи нашли скелет римского гладиатора, который стал первым вещественным доказательством боя между человеком и большой дикой кошкой.

Скелет мужчины, умершего в возрасте от 26 до 35 лет, имеет следы укусов на тазу от большой кошки, которая могла быть львом, заявили археологи в новом исследовании, пишет Independent.

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Останки были обнаружены на кладбище Дриффилд-Террас в Великобритании. Это был один из более чем 80 скелетов, раскопанных там в 2004 году. Захоронения на этом месте датируются периодом от начала 2 века нашей эры до конца 4 века нашей эры, то есть мужчина был похоронен между 1825 и 1725 годами.

Судебно-медицинская экспертиза скелета обнаружила "необычные" глубокие отверстия и следы укусов на тазу, что в исследовании описывается как "чрезвычайно захватывающая находка".

"Мы считаем, что это первый пример того, что след укуса был обнаружен на таких останках", - прокомментировал профессор Тим Томпсон, ведущий автор нового исследования из Университета Мейнута в Ирландии.

"В течение многих лет наше понимание римских гладиаторских боев и зрелищ с животными в значительной степени опиралось на исторические тексты и художественные изображения", - сказал профессор антропологии.

"Это открытие дает первое прямое, физическое доказательство того, что такие события имели место в этот период, изменяя наше восприятие римской культуры развлечений", - констатировал он.

Исследователи использовали 3D-сканирование для изучения ран на останках гладиатора, который был обезглавлен. Что их заинтриговало, так это необычные круглые отметины вдоль его бедренных костей.

Они просканировали следы и сравнили их с теми, которые оставили животные в зоопарке, грызущие кости. Они обнаружили, что следы гепардов, львов, тигров и леопардов очень похожи на следы на скелете гладиатора.

Они пришли к выводу, что травмы были нанесены в момент смерти и были вызваны тем, что большая кошка тащила человека по земле.

"Мы могли установить, что укусы были нанесены в момент смерти", - сказал Томпсон.

Он сказал, что таз не является той частью тела, на которую обычно нападает лев, что предполагает, что гладиатор сражался и был убит, прежде чем лев укусил его и потащил за бедро.

Скелет был обнаружен в могиле с двумя другими человеческими останками и перекрыт костями лошади. Предыдущий анализ костей показал, что это был бестиарий, гладиатор, отправленный на зрелищный бой со зверями.

Малин Холст, преподаватель остеоархеологии в Йоркском университете, сказала, что никогда не видела ничего подобного за 30 лет своего анализа скелетов.

"Следы укусов, вероятно, были оставлены львом, что подтверждает, что скелеты, захороненные на кладбище, были гладиаторами, а не солдатами или рабами, как изначально считалось, и представляют собой первое остеологически подтвержденное подтверждение взаимодействия человека с крупными хищниками в боевой или развлекательной обстановке в римском мире", - прокомментировала она Холст, соавтор исследования.

Дополнительный анализ останков показал, что у мужчины были травмы позвоночника и плеча из-за перегрузки спины. У него также были признаки воспаления в легких и бедрах, а его кости показали, что он оправился от недоедания в детстве.

"Это чрезвычайно захватывающая находка, потому что теперь мы можем начать создавать более точное представление о том, какими были эти гладиаторы при жизни, и это также подтверждает присутствие крупных кошек и, возможно, других экзотических животных на аренах", - сказала Холст.

"Мы часто представляем себе эти бои, происходящие в величественных окрестностях Колизея в Риме, но эти последние находки показывают, что эти спортивные мероприятия имели далекое распространение, далеко за пределами центра основных римских территорий. Амфитеатр, вероятно, существовал в римском Йорке, но он еще не обнаружен", - заключили ученые.