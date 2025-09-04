Странный "солевой снегопад" в Мертвом море поможет исследователям раскрыть механизм формирования массивных соляных структур под поверхностью Земли.

Исследователи наблюдали в глубинах Мертвого моря поразительное проявление геологической активности, которое они назвали "соляным снегом".

Это явление, как пишет Dailygalaxy, проливает свет на один из самых редких природных процессов на Земле. Это открытие знаменует собой значительный шаг в понимании того, как образуются огромные соляные отложения под поверхностью Земли.

В отличие от других гиперсоленых регионов, в Мертвом море активно образуются соляные гиганты - огромные подземные структуры, которые могут простираться на километры и достигать толщины более километра. Эти массивные отложения также есть под Красным и Средиземным морями, но их образование давно прекратилось.

Видео дня

"Сегодня Мертвое море - единственное место в мире, где мы можем изучать механизм этих процессов", - объяснил Эккарт Мейбург из Калифорнийского университета.

Именно там ученые могут отслеживать динамику испарения, движение рассола и слоистость осадков в режиме реального времени.

Ученые отметили, что подобное явление может происходить зимой, но летние осадки довольно редки и были вызваны сложным взаимодействием температуры и солености. По мере того, как поверхностные воды становились теплее и соленее из-за интенсивного испарения, они начали охлаждаться и опускаться. Одновременно с этим более глубокие воды, которые были холоднее и менее солеными, начали подниматься. Это вертикальное перемешивание привело к кристаллизации соли в средних слоях, создавая иллюзию падающего вверх соляного снега из более теплых вод.

Это сезонное перемешивание играет ключевую роль в круглогодичном формировании соляных структур, включая соляные трубы и купола, которые формируются на морском дне. Этот процесс резко контрастирует с другими соляными озерами, где осадки выпадают только в засушливые сезоны и на мелководье.

Другие новости науки

Недавно ученые подтвердили существование на Земле пятого океана. Этот океан отражает тот факт, что он является территорией, до сих пор малоизученной человечеством.

Официальное признание океана имеет четкую цель: повысить глобальное понимание его хрупкой экосистемы. В то же время это решение усиливает научные исследования.

Вас также могут заинтересовать новости: